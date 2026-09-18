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"Нова пошта" призупинятиме роботу під час повітряних тривог

17:18 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
"Нова пошта" призупинятиме роботу під час повітряних тривог Фото: "Нова пошта" змінює правила роботи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

"Нова пошта" призупинятиме роботу своїх об'єктів під час повітряних тривог, а також запускає власну систему моніторингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Алгоритм дій під час тривог

У компанії наголосили, що безпека людей є абсолютним пріоритетом. У разі оголошення тривоги всі робочі процеси негайно зупиняються, а працівники переходять до найближчого укриття.

"Життя та безпека людей для нас - абсолютний пріоритет. У разі оголошення повітряної тривоги, незалежно від типу загрози, діє чіткий і непорушний алгоритм: усі робочі процеси негайно зупиняються, а працівники переходять до найближчого укриття", - повідомили в "Новій пошті".

Щоб мінімізувати вплив вимушених зупинок на швидкість доставки, компанія завчасно реалізує такі заходи:

  • залучає додатковий персонал;
  • перерозподіляє навантаження між об'єктами;
  • коригує логістичні маршрути;
  • використовує додаткові операційні вікна завдяки скороченню комендантської години.

Децентралізована модель та безпека

"Нова пошта" також поетапно переходить на децентралізовану модель фулфілменту.

Вона передбачає розподіл операцій та товарних запасів між багатьма майданчиками по всій країні. Це дозволить знизити залежність від великих центрів та забезпечити безперервність роботи сервісу.

"Тому говорити про фінальну точку переходу некоректно, адже ми адаптуємо систему відповідно до безпекової ситуації та потреб компанії чи клієнтів", - уточнили у пресслужбі.

З міркувань безпеки географію нових об’єктів, обсяги товарів та резервні маршрути у компанії принципово не розголошують.

Росія не припиняє атак на "Нову пошту"

Нагадаємо, останніми тижнями російські війська систематично завдають ударів по логістичній інфраструктурі компанії в різних регіонах України.

Зокрема, 13 вересня РФ черговий раз атакувала реактивним БПЛА термінал "Нової пошти" на Одещині.

Внаслідок ворожого удару поранення отримали двоє людей, а компанія взяла на себе зобов'язання компенсувати всі завдані збитки.

Крім того, на початку вересня росіяни завдали удару ракетою-дроном "Бандероль" по депо та відділенню в Дніпрі. Тоді внаслідок атаки загинув співробітник "Нової пошти", ще п'ятеро працівників дістали осколкові поранення.

Через постійні обстріли та знищення ключових об'єктів керівництво "Нової пошти" вирішило змінити модель зберігання товарів.

Щоб уберегти майно клієнтів і ритейлерів від повторних атак ворога, компанія почала перетворювати свої відділення по всій країні на роззосереджені склади.

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