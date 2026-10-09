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РФ дважды ударила по складам под Днепром, в сети пишут об атаке на "Новую почту"

21:16 09.10.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: пожар после российского удара по складам НП под Днепром (t.me/dnipropetrovskaODA)

Вечером 9 октября Россия дважды атаковала склады "Новой Почты" под Днепром. Там начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи в Telegram.

РФ ударила по НП под Днепром

Первоначально Ганжа сообщил о том, что враг атаковал Днепровский район области.

"Загорелись склады логистической компании. Информацию о пострадавших уточняем", - говорит он.

Позже оккупанты нанесли повторный удар по этому же гражданскому объекту.

В сети пишут, что Россия била по терминалу "Новой почты" под Днепром. Это подтверждает и фотография, предоставленная Днепропетровской ОВА.

Пока официальных заявлений от "Новой почты" об атаке РФ не поступало.

Обновлено в 21.23

Позже Ганжа опубликовал видео работы спасателей на пожаре, произошедшем на складах НП.

Чиновник отметил, что в настоящее время пострадавших нет.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве в результате российской атаки в ночь на 24 сентября уничтожено отделение № 6 "Новой почты" и повреждено сортировочное депо. Среди работников компании пострадавших нет.

Кроме того, "Новая почта" приостанавливает работу своих объектов во время воздушных тревог и внедряет собственную систему мониторинга для отслеживания угроз.

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