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РФ двічі вдарила по пожежниках на Запоріжжі: четверо у лікарні, фото наслідків

Фото: наслідки обстрілу пожежників у Запорізькій області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Російська армія FPV-дронами вдарила по пожежно-рятувальній частині в одному з прифронтових населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова та ДСНС України.

За даними ДСНС, особовий склад перебував в укритті. Однак попри це внаслідок удару поранено 4 рятувальників, ще 8 проходять обстеження. Їм надається уся необхідна медична та психологічна допомога.

Спочатку ворог завдав удару по частині пожежників. А вже під час евакуації травмованих до стабпункту, російські війська знову відкрили вогонь.

Під обстріл потрапили дві пожежні машини, які вивозили постраждалих та весь особовий склад частини.

 Фото: наслідки обстрілу пожежників у Запорізькій області (t.me/dsns_telegram)

"Це черговий приклад свідомих та цілеспрямованих атак окупантів по рятувальниках - людях, які щодня рятують життя інших, ризикуючи власним", - повідомили в ДСНС.

За даними Федорова, ворог завдав удару FPV-дронами. Четверо поранених співробітників ДСНС ушпиталені.

"Стан 48-річного рятувальника лікарі оцінюють як вкрай важкий. Чоловіки 49, 38 та 50 років - у стані середньої тяжкості. Вони отримують необхідну медичну допомогу", - написав Федоров.

Удар по Україні 1 червня

Варто нагадати, що у ніч на 1 червня російська армія випустила по Україні рекордну кількість дронів - 472 одиниці. Росіяни атакували Україну сімома ракетами, зокрема і балістичними.

Під час обстрілу сили ППО знешкодили 385 засобів повітряного нападу, але були і влучання.

Росія атакувала Київ та область, Житомирську, Одеську, Харківську області і Запоріжжя. Росіяни вночі вдарили по місту сімома "Шахедами". Були пошкоджені будинки та об'єкти інфраструктури.

Більше про наслідки масованої атаки Росії - у матеріалі РБК-Україна.

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