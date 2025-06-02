РФ двічі вдарила по пожежниках на Запоріжжі: четверо у лікарні, фото наслідків

Російська армія FPV-дронами вдарила по пожежно-рятувальній частині в одному з прифронтових населених пунктів Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова та ДСНС України.
За даними ДСНС, особовий склад перебував в укритті. Однак попри це внаслідок удару поранено 4 рятувальників, ще 8 проходять обстеження. Їм надається уся необхідна медична та психологічна допомога.
Спочатку ворог завдав удару по частині пожежників. А вже під час евакуації травмованих до стабпункту, російські війська знову відкрили вогонь.
Під обстріл потрапили дві пожежні машини, які вивозили постраждалих та весь особовий склад частини.
"Це черговий приклад свідомих та цілеспрямованих атак окупантів по рятувальниках - людях, які щодня рятують життя інших, ризикуючи власним", - повідомили в ДСНС.
За даними Федорова, ворог завдав удару FPV-дронами. Четверо поранених співробітників ДСНС ушпиталені.
"Стан 48-річного рятувальника лікарі оцінюють як вкрай важкий. Чоловіки 49, 38 та 50 років - у стані середньої тяжкості. Вони отримують необхідну медичну допомогу", - написав Федоров.
Варто нагадати, що у ніч на 1 червня російська армія випустила по Україні рекордну кількість дронів - 472 одиниці. Росіяни атакували Україну сімома ракетами, зокрема і балістичними.
Під час обстрілу сили ППО знешкодили 385 засобів повітряного нападу, але були і влучання.
Росія атакувала Київ та область, Житомирську, Одеську, Харківську області і Запоріжжя. Росіяни вночі вдарили по місту сімома "Шахедами". Були пошкоджені будинки та об'єкти інфраструктури.
Більше про наслідки масованої атаки Росії - у матеріалі РБК-Україна.
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