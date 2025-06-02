РФ дважды ударила по пожарным Запорожской области: четверо в больнице, фото

По данным ГСЧС, личный состав находился в укрытии. Однако несмотря на это в результате удара ранены 4 спасателей, еще 8 проходят обследование. Им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

Сначала враг нанес удар по части пожарных. А уже во время эвакуации травмированных в стабпункт, российские войска снова открыли огонь.

Под обстрел попали две пожарные машины, которые вывозили пострадавших и весь личный состав части.

Фото: последствия обстрела пожарных в Запорожской области (t.me/dsns_telegram)

"Это очередной пример сознательных и целенаправленных атак оккупантов по спасателям - людям, которые ежедневно спасают жизни других, рискуя собственной", - сообщили в ГСЧС.

По данным Федорова, враг нанес удар FPV-дронами. Четверо раненых сотрудников ГСЧС госпитализированы.

"Состояние 48-летнего спасателя врачи оценивают как крайне тяжелое. Мужчины 49, 38 и 50 лет - в состоянии средней тяжести. Они получают необходимую медицинскую помощь", - написал Федоров.