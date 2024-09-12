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РФ двічі обстріляла ринок в Мирнограді, другий раз - під час ліквідації наслідків

Фото: наслідки обстрілу Мирнограду (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни двічі обстріляли Мирноград Донецької області. Під час ліквідації наслідків першого удару - ворог знову вдарив по території місцевого ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

11 вересня, терористи вкотре атакували Мирноград, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа на території місцевого ринку. Через обстріл горіли більше 30 торговельних павільйонів, площею 350 кв.м. 

 

Фото: наслідки обстрілу Мирнограду (facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Під час ліквідації ворог завдав повторного обстрілу у безпосередній близькості від місця пожежі. Рятувальники, з метою збереження життя та здоров'я, припинили гасіння та повернулися до постійного місця дислокації", - додає ДСНС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні, 12 вересня, російські терористи завдали удару по рятувальниках у Нікополі Дніпропетровської області, які на той момент гасили пожежу.

Зокрема 5 вересня, під час чергової атаки на Дніпропетровську область, ворог вкотре поцілив по рятувальниках. Внаслідок удару один з них отримав поранення.

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