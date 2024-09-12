РФ дважды обстреляла рынок в Мирнограде, второй раз - во время ликвидации последствий

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 12 сентября, российские террористы нанесли удар по спасателям в Никополе Днепропетровской области, которые на тот момент тушили пожар.

В частности, 5 сентября, во время очередной атаки на Днепропетровскую область, враг в очередной раз попал по спасателям. В результате удара один из них получил ранения.

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