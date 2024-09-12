Окупанти атакували рятувальників у Нікополі під час гасіння пожежі (фото)

Російські війська завдали удару по рятувальниках у Нікополі Дніпропетровської області. Вони в цей час гасили пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

До ліквідації наслідків атаки були залучені 5 рятувальників та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

"Перечекавши небезпеку, вогнеборці загасили пожежу на площі 60 кв.м.", - додали у ДСНС.

На щастя, рятувальники встигли сховатися у безпечне місце.

"Напередодні ввечері надзвичайники гасили пожежу у приватному житловому секторі міста, яка виникла через влучання російського дрона. У цей час ворог завдав повторного удару та влучив у пожежно-рятувальний автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Нікополя

Нікополь - місто Дніпропетровської області, розташоване на березі Дніпра. Російські війська після масштабного вторгнення в Україну постійно атакують місто дронами та з території міста Енергодар Запорізької області. Його росіяни захопили у 2022 році разом із Запорізькою АЕС.

Саме тому Нікополь перебуває під постійними атаками РФ. Так, окупанти обстріляли Нікополь 28 липня. Постраждали вісім людей, зокрема діти.

А у ніч на 6 червня дрон РФ влучив у рейсовий автобус у Нікополі. Він спалахнув, рятувальники оперативно загасили пожежу. Постраждали четверо людей.

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