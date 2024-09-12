РФ двічі обстріляла ринок в Мирнограді, другий раз - під час ліквідації наслідків

Росіяни двічі обстріляли Мирноград Донецької області. Під час ліквідації наслідків першого удару - ворог знову вдарив по території місцевого ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

"Під час ліквідації ворог завдав повторного обстрілу у безпосередній близькості від місця пожежі . Рятувальники, з метою збереження життя та здоров'я, припинили гасіння та повернулися до постійного місця дислокації", - додає ДСНС.

11 вересня, терористи вкотре атакували Мирноград, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа на території місцевого ринку. Через обстріл горіли більше 30 торговельних павільйонів, площею 350 кв.м.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні, 12 вересня, російські терористи завдали удару по рятувальниках у Нікополі Дніпропетровської області, які на той момент гасили пожежу.

Зокрема 5 вересня, під час чергової атаки на Дніпропетровську область, ворог вкотре поцілив по рятувальниках. Внаслідок удару один з них отримав поранення.

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