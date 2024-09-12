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РФ дважды обстреляла рынок в Мирнограде, второй раз - во время ликвидации последствий

Четверг 12 сентября 2024 14:09
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РФ дважды обстреляла рынок в Мирнограде, второй раз - во время ликвидации последствий Фото: последствия обстрела Мирнограда (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне дважды обстреляли Мирноград Донецкой области. Во время ликвидации последствий первого удара - враг снова ударил по территории местного рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины.

11 сентября, террористы в очередной раз атаковали Мирноград, в результате чего вспыхнул масштабный пожар на территории местного рынка. Из-за обстрела горели более 30 торговых павильонов, площадью 350 кв.м.

Фото: последствия обстрела Мирнограда (facebook.com/MNS.GOV.UA)

«Во время ликвидации враг нанес повторный обстрел в непосредственной близости от места пожара. Спасатели, с целью сохранения жизни и здоровья, прекратили тушение и вернулись к постоянному месту дислокации", - добавляет ГСЧС.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 12 сентября, российские террористы нанесли удар по спасателям в Никополе Днепропетровской области, которые на тот момент тушили пожар.

В частности, 5 сентября, во время очередной атаки на Днепропетровскую область, враг в очередной раз попал по спасателям. В результате удара один из них получил ранения.

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