РФ дважды обстреляла рынок в Мирнограде, второй раз - во время ликвидации последствий

Россияне дважды обстреляли Мирноград Донецкой области. Во время ликвидации последствий первого удара - враг снова ударил по территории местного рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины.

11 сентября, террористы в очередной раз атаковали Мирноград, в результате чего вспыхнул масштабный пожар на территории местного рынка. Из-за обстрела горели более 30 торговых павильонов, площадью 350 кв.м. Фото: последствия обстрела Мирнограда (facebook.com/MNS.GOV.UA) «Во время ликвидации враг нанес повторный обстрел в непосредственной близости от места пожара. Спасатели, с целью сохранения жизни и здоровья, прекратили тушение и вернулись к постоянному месту дислокации", - добавляет ГСЧС.