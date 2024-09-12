РФ дважды обстреляла рынок в Мирнограде, второй раз - во время ликвидации последствий
Россияне дважды обстреляли Мирноград Донецкой области. Во время ликвидации последствий первого удара - враг снова ударил по территории местного рынка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины.
11 сентября, террористы в очередной раз атаковали Мирноград, в результате чего вспыхнул масштабный пожар на территории местного рынка. Из-за обстрела горели более 30 торговых павильонов, площадью 350 кв.м.
Фото: последствия обстрела Мирнограда (facebook.com/MNS.GOV.UA)
«Во время ликвидации враг нанес повторный обстрел в непосредственной близости от места пожара. Спасатели, с целью сохранения жизни и здоровья, прекратили тушение и вернулись к постоянному месту дислокации", - добавляет ГСЧС.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 12 сентября, российские террористы нанесли удар по спасателям в Никополе Днепропетровской области, которые на тот момент тушили пожар.
В частности, 5 сентября, во время очередной атаки на Днепропетровскую область, враг в очередной раз попал по спасателям. В результате удара один из них получил ранения.
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