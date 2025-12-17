РФ двічі атакувала Одещину ударними дронами: пошкоджено цивільну інфраструктуру

За даними ОВА, ворог здійснив дві хвилі атак, унаслідок яких зафіксовано пошкодження об’єкта транспортної інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

На щастя, жертв і постраждалих немає.

Наразі всі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ударів. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ проти цивільного населення Одеської області.

Атаки РФ на Одесу та область

Нагадаємо, у ніч на суботу, 13 грудня, російська армія завдала масованого удару по Одесі та Одеській області, що спричинило перебої з електро- і водопостачанням у регіоні.

Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Юлію Свириденко, електропостачання вже відновили для близько 180 тисяч споживачів, а роботи з підключення всіх районів міста тривають цілодобово. Водночас у ДТЕК зазначили, що через масштабні удари по енергетичній інфраструктурі Одеси та області без світла залишаються близько 288 тисяч домогосподарств.

За словами очільниці уряду, теплопостачання нині забезпечене в усіх районах Одеси, хоча окремі котельні вводять у роботу поетапно.

Централізоване водопостачання вже повністю відновили. Для жителів за потреби організовано підвезення питної й технічної води, а також продовжують працювати пункти незламності та польові кухні.

Про роботу магазинів, громадського транспорту та банків в Одесі після ударів по енергетичній інфраструктурі - читайте в матеріалі РБК-Україна.