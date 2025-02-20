РФ другу ніч поспіль масовано атакувала Одесу дронами: є пожежі та пошкодження

"Внаслідок сьогоднішнього удару виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі, пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку. Постраждала одна людина, 55-річний чоловік госпіталізований у стані середнього ступеню важкості", - йдеться у повідомленні.

Крім того, через атаку без електропостачання лишилися близько пʼяти тисяч жителів одного з районів Одеси.

Станом на 23:34 було поінформовано, що всі уповноважені служби працювали над ліквідацією наслідків як цієї, так і попередньої атак минулої ночі.

"Внаслідок двох днів ударів по Одеському району, без світла наразі 89500 абонентів. Роботи тривають цілодобово", - додав Кіпер.

Атаку також прокоментував і мер міста Геннадій Труханов. Він розповів, що ворог вчинив чергову атаку на цивільну інфраструктуру та житлові будинки.

"Пошкоджено тепломагістраль, у частині абонентів відключено опалення. Після закінчення роботи оперативних служб наші фахівці зможуть приступити до відновлення теплової системи. А комунунальні служби - до ліквідації наслідків атаки", - йдеться у повідомленні.

Труханов уточнив, що на місці працюють оперативний штаб, районна адміністрація, екстрені та оперативні служби.

Також він додав, що 8 ранку мешканці можуть подати документи на відновлення вікон та дверей, а у випадку приватного сектору - ще й даху.