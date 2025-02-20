РФ вторую ночь подряд массированно атаковала Одессу дронами: есть пожары и повреждения

"В результате сегодняшнего удара возникли пожары на крыше заведения общественного питания и складского здания, повреждены админздание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома. Пострадал один человек, 55-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за атаки без электроснабжения остались около пяти тысяч жителей одного из районов Одессы.

По состоянию на 23:34 было проинформировано, что все уполномоченные службы работали над ликвидацией последствий как этой, так и предыдущей атак прошлой ночью.

"В результате двух дней ударов по Одесскому району, без света сейчас 89500 абонентов. Работы продолжаются круглосуточно", - добавил Кипер.

Атаку также прокомментировал и мэр города Геннадий Труханов. Он рассказал, что враг совершил очередную атаку на гражданскую инфраструктуру и жилые дома.

"Повреждена тепломагистраль, у части абонентов отключено отопление. После окончания работы оперативных служб наши специалисты смогут приступить к восстановлению тепловой системы. А коммунальные службы - к ликвидации последствий атаки", - говорится в сообщении.

Труханов уточнил, что на месте работают оперативный штаб, районная администрация, экстренные и оперативные службы.

Также он добавил, что 8 утра жители могут подать документы на восстановление окон и дверей, а в случае частного сектора - еще и крыши.

Обновлено в 01:49

В ГСЧС опубликовали кадры ликвидации пожаров, подтвердили данные ОВА, а также сообщили, что от службы привлекались 22 единицы техники и 82 пожарных.