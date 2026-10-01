РФ другий раз за день вдарила по Південному мосту у Києві

РФ ударила по Південному мосту

Кличко зазначив о 21.50, що ворог влучив у дорожнє полотно на Південному мості.

"Екстрені служби прямують на місце", - додав він.

Нагадаємо, що окупанти 1 жовтня ударили безпілотниками по Південному мосту у Києві. Внаслідок обстрілу зупинено рух наземного транспорту і метро.