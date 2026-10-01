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РФ второй раз за день ударила по Южному мосту в Киеве

21:59 01.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: спасатели тушат пожар (Gettu Images)

Оккупанты вторично за день били по Южному мосту в Киеве, соединяющему районы города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Киева Виталия Кличко в Telegram.

РФ ударила по Южному мосту

Кличко отметил в 21:50, что враг попал в дорожное полотно на Южном мосту.

"Экстренные службы направляются на место", - добавил он.

Напомним, что оккупанты 1 октября ударили беспилотниками по Южному мосту в Киеве. В результате обстрела остановлено движение наземного транспорта и метро.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве возобновили движение наземного общественного транспорта через Южный мост после атаки российских беспилотников. В то же время, конструкции метро до сих пор обследуют.

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