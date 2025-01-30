РФ другий день поспіль атакувала Одеську область: пошкоджено лікарню та склад із зерном

Вчора під обстрілом опинилась припортова інфраструктура Одеської області. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Однак внаслідок обстрілу було зафіксовано пошкодження будівель.

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