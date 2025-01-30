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РФ второй день подряд атаковала Одесскую область: повреждены больница и склад с зерном

Фото: последствия атаки на Измаильский район (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на четверг, 30 января, повторно нанесла удар по Измаильскому району, что в Одесской области. Там повреждены больница и частные дома.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

По его данным, атака на район произошла на рассвете. Над уничтожением вражеских дронов работали силы ПВО.

В результате вражеской атаки повреждены два частных жилых дома, зерновой склад, легковые автомобили. Также пострадала районная больница: в медучреждении выбиты окна и повреждены фасад с потолком.

"На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области", - написал Кипер.

Фото: последствия атаки на Измаильский район (t.me/odeskaODA)

Обстрелы Измаила

Напомним, в прошлом году в ночь на 27 сентября россияне атаковали Украину дронами, массово ударив по Измаилу. Погибли трое, 11 ранены, из них ребенок. Измаил атаковали и 24 июля - пострадал порт и три человека.

Вчера под обстрелом оказалась припортовая инфраструктура Одесской области. К счастью, погибших и пострадавших нет. Однако в результате обстрела были зафиксированы повреждения зданий.

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