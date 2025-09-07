UA

РФ дроном вдарила по центру Сум: пошкоджена будівля ОВА, є поранені

Фото: РФ дроном вдарила по центру Сум (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Російські війська ударним дроном вчергове вдарили по центру Сум. В результаті обстрілу пошкоджено будівлю ОДА, а також поранено 60-річну жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

"Годину тому ворожий ударний дрон знову атакував центр Сум – площу Незалежності. Поранення отримала 60-річна жінка, яка була неподалік від місця влучання. Її доставили до лікарні. Медики обстежують постраждалу", - зазначив Григоров.

Глава Сумської ОВА також повідомив, що обстрілом пошкоджена будівля Сумської ОДА. На місці працюють усі необхідні служби, з’ясовуються наслідки атаки.

"Загроза повторних ударів зберігається. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - додав він.

Кількість постраждалих зросла

Григоров додав, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на центр Сум зросла до чотирьох осіб.

"Також поранений 13-річний хлопчик, а у його 6-річного брата – стресова реакція після вибуху. Пізніше за допомогою до медиків звернувся 30-річний чоловік", - підкреслив глава Сумської ОВА.

Удари РФ по Сумах

Війська РФ вже більше року активно атакують Сумську область. Так, 4 вересня окупанти запустили ворожі дрони різних типів в напрямку області.

Повідомлялось, що у Сумах та частині Сумського району через російський удар по критичній інфраструктурі сталося знеструмлення: внаслідок ворожих ударів здійнялися пожежі, а також з'явились перебої в роботі енергосистеми.

Також росіяни масовано атакували Суми 2 вересня. В результаті нічного обстрілу Сум зруйновано приміщення торгового ряду, пошкоджено чотири житлові будинки, вибито близько 50 вікон.

