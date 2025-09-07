РФ дроном вдарила по центру Сум: пошкоджена будівля ОВА, є поранені

"Годину тому ворожий ударний дрон знову атакував центр Сум – площу Незалежності. Поранення отримала 60-річна жінка, яка була неподалік від місця влучання. Її доставили до лікарні. Медики обстежують постраждалу", - зазначив Григоров.

Глава Сумської ОВА також повідомив, що обстрілом пошкоджена будівля Сумської ОДА. На місці працюють усі необхідні служби, з’ясовуються наслідки атаки.

"Загроза повторних ударів зберігається. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - додав він.

Кількість постраждалих зросла

Григоров додав, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на центр Сум зросла до чотирьох осіб.

"Також поранений 13-річний хлопчик, а у його 6-річного брата – стресова реакція після вибуху. Пізніше за допомогою до медиків звернувся 30-річний чоловік", - підкреслив глава Сумської ОВА.