РФ дроном атакувала автівку в Запорізькій області: є жертва та поранені

"Ворожий дрон вбив 47-річну мешканку села Приморське Запорізької області", - розповів він.

За словами голови ОВА, окупанти усю ніч атакували Приморське, на ранок поцілили по цивільній автівці, у якій їхали пʼятеро людей, від отриманих травм 47-річна жінка загинула на місці.

Четверо поранених

Крім того, чотирьох людей поранено - це два чоловіки 46-ти та 60-ти років і дві жінки 49-ти та 52-х років.

"Усі вони зараз у лікарні. Один з чоловіків у вкрай важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу", - констатував Федоров.