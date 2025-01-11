РФ дроном атакувала автівку в Запорізькій області: є жертва та поранені

Російські війська дроном атакували машину з людьми у селі Приморське Запорізької області 11 січня. Є жертва та поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Ворожий дрон вбив 47-річну мешканку села Приморське Запорізької області", - розповів він.
За словами голови ОВА, окупанти усю ніч атакували Приморське, на ранок поцілили по цивільній автівці, у якій їхали пʼятеро людей, від отриманих травм 47-річна жінка загинула на місці.
Крім того, чотирьох людей поранено - це два чоловіки 46-ти та 60-ти років і дві жінки 49-ти та 52-х років.
"Усі вони зараз у лікарні. Один з чоловіків у вкрай важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу", - констатував Федоров.
Останнім часом російські війська активізували обстріли Запоріжжя і області. Тільки за вечір 10 січня окупанти здійснили кілька атак на обласний центр. Зокрема, окупанти атакували Запоріжжя пізно ввечері 10 січня. Поранення отримали двоє людей.
До того ж через атаку РФ на Запоріжжя 8 січня 127 людей були поранені, 13 загинули. Загарбники завдали ударів КАБами по місту 8 січня. Тоді авіабомби вибухнули серед скупчення людей у Шевченківському районі, коли вони повертались з роботи додому.
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