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Кількість постраждалих від удару 8 січня в Запоріжжі зросла: ще четверо звернулися по допомогу

П'ятниця 10 січня 2025 15:08
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Кількість постраждалих від удару 8 січня в Запоріжжі зросла: ще четверо звернулися по допомогу Фото: наслідки удару РФ по Запоріжжю (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вдарила по місту Запоріжжя 8 січня. Сьогодні стало відомо про те, що кількість постраждалих у місті з того дня знову зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.

За даними Федорова, станом на 14:40 відомом про 127 поранених, 74 госпіталізовано. До цього повідомлялось, що внаслідок удару постраждали 123 людини.

"Ще четверо людей звернулися за допомогою до медиків обласного центру після атаки на місто, яка сталася 8 січня", - написав Федоров.

Також відомо, що до 74 збільшилася кількість госпіталізованих. Наразі у важкому стані знаходяться 12 постраждалих. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

Атака РФ на Запоріжжя

У середу 8 січня російська авіація завдала удару по Запоріжжю, внаслідок чого пролунали два вибухи. Спочатку повідомляли про трьох поранених і одного загиблого.

Російські пропагандисти швидко відреагували на атаку, переклавши відповідальність за вибухи на українську ППО.

Вчора Федоров пояснив, що кількість жертв зросла через те, що обстріл стався саме тоді, коли люди поверталися додому після роботи.

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