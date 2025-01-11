РФ дроном атаковала автомобиль в Запорожской области: есть жертва и раненые

Российские войска дроном атаковали машину с людьми в селе Приморское Запорожской области 11 января. Есть жертва и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Вражеский дрон убил 47-летнюю жительницу села Приморское Запорожской области", - рассказал он.
По словам главы ОВА, оккупанты всю ночь атаковали Приморское, на утро попали по гражданской машине, в которой ехали пять человек, от полученных травм 47-летняя женщина погибла на месте.
Кроме того, четыре человека ранены - это два мужчины 46-ти и 60-ти лет и две женщины 49-ти и 52-х лет.
"Все они сейчас в больнице. Один из мужчин в крайне тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь", - констатировал Федоров.
В последнее время российские войска активизировали обстрелы Запорожья и области. Только за вечер 10 января оккупанты совершили несколько атак на областной центр. В частности, оккупанты атаковали Запорожье поздно вечером 10 января. Ранения получили два человека.
К тому же из-за атаки РФ на Запорожье 8 января 127 человек были ранены, 13 погибли. Захватчики нанесли удары КАБами по городу 8 января. Тогда авиабомбы взорвались среди скопления людей в Шевченковском районе, когда они возвращались с работы домой.
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