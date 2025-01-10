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Окупанти атакували Запоріжжя: є поранені

Запоріжжя, П'ятниця 10 січня 2025 21:53
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Окупанти атакували Запоріжжя: є поранені Фото: окупанти атакували Запоріжжя 10 січня, є поранені (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували Запоріжжя 10 січня. Поранення отримали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Росія продовжує атакувати Запоріжжя", - констатував він.

За словами голови ОВА, попередньо відомо про двох поранених - 39-річного чоловіка та 56 -річну жінку, наразі медики доправляють їх у лікарню.

Федоров попросив бути в укритттях до відбою, бо тривога в облаасті триває.

Обстріли Запоріжжя

Протягом вечора 10 січня в Запорізькій області кілька разів оголошували тривогу.

До цього Федоров повідомляв, що через ворожий безпілотник у Запоріжжі постраждала приватна оселя. Були понівечені покрівля та вікна.

На щастя, ніхто не постраждав. Наразі в регіоні оголошено тривогу через ракетну небезпеку.

Нагадаємо, 8 січня російські війська атакували Запоріжжя КАБами. Під удар потрапив Шевченківський район міста. Вже другу добу кількість поранених через цей обстріл зростає. За останніми даними через атаку РФ на Запоріжжя 127 людей поранені, 13 загинули.

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