Війна в Україні

У РФ дрони атакували дві нафтоперегонні станції у Ярославській області

Фото: у РФ дрони атакували дві нафтоперегонні станції у Ярославській області (скрін відео)
Автор: Ірина Глухова

У ніч на 5 листопада дрони атакували енергетичну інфраструктуру Ярославської області у РФ. Під ударом опинилися нафтоперегонні станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевого губернатора Михайла Євраєва.

За його словами, внаслідок атаки безпілотників на енергетичну інфраструктуру Ярославської області завдано "незначних пошкоджень нафтоперегінним станціям у двох округах регіону".

Постраждалих нібито немає, а наслідки "локалізовано". Губернатор звинувачує в організації атаки Україну.

Офіційних коментарів від Генерального штабу Збройних сил України станом на зараз немає.

Варто додати, що у Ярославській області розташовано кілька нафтопереробних підприємств, серед яких "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"  - один із найбільших заводів на півночі Росії. Він знаходиться безпосередньо в Ярославлі.

Крім того, в регіоні діють нафтоперекачувальні станції, що входять до системи магістральних нафтопроводів.

Інциденти у Ярославській області

У ніч на 31 жовтня місцеві жителі повідомляли про вибухи в російському Ярославлі, зокрема в районі нафтопереробного заводу ПАТ "Славнефть-ЯНОС".

Під час атаки тимчасово закривали місцевий аеропорт. Губернатор регіону підтвердив сам факт атаки, однак утримався від будь-яких подробиць щодо її наслідків.

Це вже не перший інцидент на Ярославському НПЗ. Зокрема, 1 жовтня на території заводу спалахнула масштабна пожежа, стовп диму від якої було видно з різних районів міста.

Ще раніше, у січні 2024 року, безпілотник літакового типу атакував "Славнефть-ЯНОС". Тоді апарат впав поблизу установки гідрокрекінгу. Постраждалих не було, територію оперативно оточили, а на місце прибули сапери.

Російська ФедераціяВійна в УкраїніДрони