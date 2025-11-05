У РФ дрони атакували дві нафтоперегонні станції у Ярославській області

За його словами, внаслідок атаки безпілотників на енергетичну інфраструктуру Ярославської області завдано "незначних пошкоджень нафтоперегінним станціям у двох округах регіону".

Постраждалих нібито немає, а наслідки "локалізовано". Губернатор звинувачує в організації атаки Україну.

Офіційних коментарів від Генерального штабу Збройних сил України станом на зараз немає.

Варто додати, що у Ярославській області розташовано кілька нафтопереробних підприємств, серед яких "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" - один із найбільших заводів на півночі Росії. Він знаходиться безпосередньо в Ярославлі.

Крім того, в регіоні діють нафтоперекачувальні станції, що входять до системи магістральних нафтопроводів.