В РФ дроны атаковали две нефтеперегонные станции в Ярославской области

Фото: в РФ дроны атаковали две нефтеперегонные станции в Ярославской области (скрин видео)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 5 ноября дроны атаковали энергетическую инфраструктуру Ярославской области в РФ. Под ударом оказались нефтеперегонные станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местного губернатора Михаила Евраева.

По его словам, в результате атаки беспилотников на энергетическую инфраструктуру Ярославской области нанесены "незначительные повреждения нефтеперегонным станциям в двух округах региона".

Пострадавших якобы нет, а последствия "локализованы". Губернатор обвиняет в организации атаки Украину.

Официальных комментариев от Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на сейчас нет.

Стоит добавить, что в Ярославской области расположено несколько нефтеперерабатывающих предприятий, среди которых "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" - один из крупнейших заводов на севере России. Он находится непосредственно в Ярославле.

Кроме того, в регионе действуют нефтеперекачивающие станции, входящие в систему магистральных нефтепроводов.

 

Инциденты в Ярославской области

В ночь на 31 октября местные жители сообщали о взрывах в российском Ярославле, в частности в районе нефтеперерабатывающего завода ПАО "Славнефть-ЯНОС".

Во время атаки временно закрывали местный аэропорт. Губернатор региона подтвердил сам факт атаки, однако воздержался от каких-либо подробностей относительно ее последствий.

Это уже не первый инцидент на Ярославском НПЗ. В частности, 1 октября на территории завода вспыхнул масштабный пожар, столб дыма от которого был виден из разных районов города.

Еще раньше, в январе 2024 года, беспилотник самолетного типа атаковал "Славнефть-ЯНОС". Тогда аппарат упал вблизи установки гидрокрекинга. Пострадавших не было, территорию оперативно оцепили, а на место прибыли саперы.

