У РФ дрони атакували ДРЕС у Костромській області - влада усуває наслідки, - ЗМІ

Попередні атаки на енергооб'єкти РФ

РБК-Україна писало, що в ніч на 31 жовтня на території Росії прогриміли вибухи - безпілотники вразили енергетичні об'єкти одразу в трьох регіонах.

Зокрема, була вражена підстанція "Володимирська", яка передає потужності від атомних і теплових електростанцій (Смоленської, Костромської, Рязанської) у напрямку столиці та центральних регіонів.

Також повідомлялося, що Новочеркаську ДРЕС у Ростовській області атакували дрони. На місці виникла пожежа, з ладу вивели енергоблоки.