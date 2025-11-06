RU

В РФ дроны атаковали ГРЭС в Костромской области - власти устраняют последствия, - СМИ

Фото: службы ликвидируют последствия атаки на ГРЭС в Костромской области (росСМИ)
Автор: Маловичко Юлия

В российском Волгореченске под атакой дронов оказалась Костромская ГРЭС, которая является третей по мощности тепловой электростанцией в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-паблики в РФ.

Об атаке Костромской ГРЭС сообщили пабликам местные жители, которые прислали соответствующие кадры. Ночью там объявляли воздушную тревогу, работало ПВО.

"Местные жители сняли огненное зарево над Костромской ГРЭС, о чем свидетельствует анализ кадров очевидцев", - пишет ASTRA.

Атаку беспилотников на Костромскую область подтвердил губернатор региона Сергей Сытников.

"Под утро жители города слышали работу защитной системы - прозвучало несколько хлопков. В настоящее время на месте работают оперативные службы, которые устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры. Электроснабжение не нарушено. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram.

 

Предыдущие атаки на энергообъекты РФ

РБК-Украина писало, что в ночь на 31 октября на территории России прогремели взрывы - беспилотники поразили энергетические объекты сразу в трех регионах.

В частности, была поражена подстанция "Владимирская", которая передает мощности от атомных и тепловых электростанций (Смоленской, Костромской, Рязанской) в направлении столицы и центральных регионов.

Также сообщалось, что Новочеркасскую ГРЭС в Ростовской области атаковали дроны. На месте возник пожар, из строя вывели энергоблоки.

