В РФ дроны атаковали ГРЭС в Костромской области - власти устраняют последствия, - СМИ

Предыдущие атаки на энергообъекты РФ

РБК-Украина писало, что в ночь на 31 октября на территории России прогремели взрывы - беспилотники поразили энергетические объекты сразу в трех регионах.

В частности, была поражена подстанция "Владимирская", которая передает мощности от атомных и тепловых электростанций (Смоленской, Костромской, Рязанской) в направлении столицы и центральных регионов.

Также сообщалось, что Новочеркасскую ГРЭС в Ростовской области атаковали дроны. На месте возник пожар, из строя вывели энергоблоки.