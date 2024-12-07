РФ дронами атакувала вугільне підприємство у Донецькій області: є поранені

Обстріли Донецької області

Російські війська продовжують витрачати велику кількість живої сили для досягнення раніше поставленої мети - вийти на кордон Донецької та Луганської областей. Наразі на фронті РФ найбільше атакує на Покровському та Курахівському напрямках.

При цьому окупанти обстрілюють населені пункти Донецької області, знищуючи будинки, вбиваючи місцевих жителів. Зокрема, під постійним вогнем перебувають Покровськ, Курахове, Костянтинівка.

Наприклад, наприкінці жовтня російська армія кілька разів завдавала ударів по Покровському району протягом дня. Тоді троє людей загинули, двоє були поранені.

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