Є загиблі та зруйновано будинки: РФ обстріляла Покровський район

Російська армія протягом дня декілька разів завдавала ударів по Покровському району. Відомо про 3 загиблих та 2 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За його даними, в наслідок ударів у Мирнограді відомо про 2 загиблих і 1 пораненого. Також там пошкоджено 15 багатоповерхівок, 14 господарчих споруд, 2 гаражі, крамницю і торговий павільйон.

А ось у Кураховому 1 загиблий і 1 поранений, пошкоджено 5-поверхівку і адмінбудівлю.

"Росіяни прагнуть стерти Донеччину з землі. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь", - написав Філашкін.