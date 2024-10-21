Є загиблі та зруйновано будинки: РФ обстріляла Покровський район
Російська армія протягом дня декілька разів завдавала ударів по Покровському району. Відомо про 3 загиблих та 2 поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
За його даними, в наслідок ударів у Мирнограді відомо про 2 загиблих і 1 пораненого. Також там пошкоджено 15 багатоповерхівок, 14 господарчих споруд, 2 гаражі, крамницю і торговий павільйон.
А ось у Кураховому 1 загиблий і 1 поранений, пошкоджено 5-поверхівку і адмінбудівлю.
"Росіяни прагнуть стерти Донеччину з землі. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь", - написав Філашкін.
Ситуація в районі Покровська
Нагадаємо, російська армія продовжує просуватися на Донбасі. Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, успіхи у окупантів фіксуються на Луганському та Донецькому напрямках.
Однак відомо, що на початку місяця українські військові зуміли зупинити наступ російської армії під Покровськом у Донецькій області.
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