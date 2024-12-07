РФ дронами атаковала угольное предприятие в Донецкой области: есть раненые

Обстрелы Донецкой области

Российские войска продолжают тратить большое количество живой силы для досстижения ранее поставленной цели - выйти на границу Донецкой и Луганской областей. На данный момент на фронте РФ больше всего атакует на Покровском и Кураховском направлениях.

При этом оккупанты обстреливают населенные пункты Донецкой области, уничтожая дома, убивая местных жителей. В частности, под постоянным огнем находятся Покровск, Курахово, Константиновка.

Например, в конце октября российская армия несколько раз наносила удары по Покровскому району в течение дня. Тогда три человека погибли, двое были ранены.

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