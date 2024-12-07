Бої не вщухають, ЗСУ уразили два пункти управління РФ. Яка ситуація на фронті

На фронті бої не вщухають. За добу, 6 грудня, відбулось 177 боєзіткнень, найбільше окупанти атакували на двох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

"Протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 48 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Жовте та Чумацьке.

А на Курахівському напрямку минулої доби 35 разів відбувались атаки поблизу Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дачного та Дальнього.

Водночас авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали п’яти ударів по районах зосередження особового складу, а також уразили два пункти управління РФ.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку поблизу Вовчанська, Тихого та в напрямку Високої Яруги і Козачої Лопані російські терористи п’ять разів штурмували позиції українських підрозділів, отримали відсіч.

Дев’ять боєзіткнень відбулось за минулу добу на Куп’янському напрямку, зокрема, біля Колісниківки, Лозової, Загризового та Западного.

За уточненою інформацією, ворог атакував 14 разів неподалік Чернещини, Греківки, Копанок, Надії, Макіївки, Торського та Тернів на Лиманському напрямку.

Поблизу населених пунктів Біла Гора та Ступочки, на Краматорському напрямку, за добу відбулося п’ять боєзіткнень.

На Торецькому напрямку росіяни атакували дев’ять разів неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.

ЗСУ відбили 21 штурм поблизу населених пунктів Успенівка, Костянтинопольське, Роздольне, Новодарівка та Новосілка, що на Времівському напрямку.

Невдачею для загарбників обернулась спроба атаки на позиції ЗСУ в напрямку Новоданилівки, на Оріхівському напрямку.

Тричі противник зазнав поразки, атакуючи оборонні рубежі українців на Придніпровському напрямку.

В Курській області українські захисники відбили 14 атак російських загарбників. На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.

