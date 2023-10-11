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РФ з дрона обстріляла цвинтар біля Херсона: влучила в ритуальний транспорт, троє поранених

Херсон, Середа 11 жовтня 2023 13:36
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РФ з дрона обстріляла цвинтар біля Херсона: влучила в ритуальний транспорт, троє поранених Фото: РФ з дрона обстріляла цвинтар біля Херсона, троє поранених
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли цвинтар біля Херсона у середу, 11 жовтня. Дрон скинув вибухівку на ритуальний транспорт, постраждали троє працівників ритуальної служби.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал Херсонської обласної прокуратури, Telegram-канал Херсонської ОВА.

"Близько 11:40 російські військові прицільно атакували безпілотним літальним апаратом транспорт ритуальної служби на цвинтарі, що розташований в Херсонському районі", - йдеться в повідомленні Херсонської облпрокуратури.

За даними відомства, від вибуху постраждали троє працівників ритуальної служби, які знаходилися поблизу спецтранспорта.

"Одного з них госпіталізовано", - додали в прокуратурі.

РФ з дрона обстріляла цвинтар біля Херсона: влучила в ритуальний транспорт, троє поранених

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Що відомо про стан постраждалих

За даними Херсонської ОВА, серед травмованих троє чоловіків. А саме:.

  • 41-річного чоловіка госпіталізували з численними осколковими пораненнями. Зараз потерпілий у реанімації, медики борються за його життя;
  • у 42-річного чоловіка вибухова травма і непроникаючі осколкові поранення. Він у лікарні;
  • ще один постраждалий - 63-річний чоловік. Йому на місці надали необхідну допомогу.

Зазначимо, що російські війська обстрілюють цвинтарі не вперше. Так, наприкінці квітня в Беріславському районі Херсонської області російська артилерія атакувала цвинтар. Тоді ніхто не постраждав. Аналогічний інцидент стався у Краматорську Донецької області на початку квітня. А у листопаді 2022 року під час обстрілу цвинтаря на Київщині загинула жінка.

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