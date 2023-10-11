РФ з дрона обстріляла цвинтар біля Херсона: влучила в ритуальний транспорт, троє поранених

"Одного з них госпіталізовано", - додали в прокуратурі.

"Близько 11:40 російські військові прицільно атакували безпілотним літальним апаратом транспорт ритуальної служби на цвинтарі, що розташований в Херсонському районі", - йдеться в повідомленні Херсонської облпрокуратури.

Зазначимо, що російські війська обстрілюють цвинтарі не вперше. Так, наприкінці квітня в Беріславському районі Херсонської області російська артилерія атакувала цвинтар. Тоді ніхто не постраждав. Аналогічний інцидент стався у Краматорську Донецької області на початку квітня. А у листопаді 2022 року під час обстрілу цвинтаря на Київщині загинула жінка.

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