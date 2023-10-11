РФ из дрона обстреляла кладбище возле Херсона: попала в ритуальный транспорт, трое раненых
Российские войска обстреляли кладбище возле Херсона в среду, 11 октября. Дрон сбросил взрывчатку на ритуальный транспорт, пострадали трое работников ритуальной службы.
Детальнее - в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал Херсонской областной прокуратуры, Telegram-канал Херсонской ОВА.
"Около 11:40 российские военные прицельно атаковали беспилотным летательным аппаратом транспорт ритуальной службы на кладбище, расположенном в Херсонском районе", - говорится в сообщении Херсонской облпрокуратуры.
По данным ведомства, от взрыва пострадали три работника ритуальной службы, которые находились вблизи спецтранспорта.
"Один из них госпитализирован", - добавили в прокуратуре.
При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Что известно о состоянии пострадавших
По данным Херсонской ОВА, среди травмированных трое мужчин. А именно.
- 41-летний мужчина был госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями. Сейчас пострадавший в реанимации, медики борются за его жизнь;
- у 42-летнего мужчины взрывная травма и непроникающие осколочные ранения. Он находится в больнице;
- еще один пострадавший - 63-летний мужчина. Ему на месте оказали необходимую помощь.
Отметим, что российские войска обстреливают кладбища не впервые. Так, в конце апреля в Бериславском районе Херсонской области российская артиллерия атаковала кладбище. Тогда никто не пострадал. Аналогичный инцидент произошел в Краматорске Донецкой области в начале апреля. А в ноябре 2022 года во время обстрела кладбища в Киевской области погибла женщина.
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