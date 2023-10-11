РФ из дрона обстреляла кладбище возле Херсона: попала в ритуальный транспорт, трое раненых

"Один из них госпитализирован", - добавили в прокуратуре.

По данным ведомства, от взрыва пострадали три работника ритуальной службы, которые находились вблизи спецтранспорта.

"Около 11:40 российские военные прицельно атаковали беспилотным летательным аппаратом транспорт ритуальной службы на кладбище, расположенном в Херсонском районе", - говорится в сообщении Херсонской облпрокуратуры.

Отметим, что российские войска обстреливают кладбища не впервые. Так, в конце апреля в Бериславском районе Херсонской области российская артиллерия атаковала кладбище. Тогда никто не пострадал. Аналогичный инцидент произошел в Краматорске Донецкой области в начале апреля. А в ноябре 2022 года во время обстрела кладбища в Киевской области погибла женщина.

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