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РФ из дрона обстреляла кладбище возле Херсона: попала в ритуальный транспорт, трое раненых

Херсон, Среда 11 октября 2023 13:36
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РФ из дрона обстреляла кладбище возле Херсона: попала в ритуальный транспорт, трое раненых Фото: РФ из дрона обстреляла кладбище возле Херсона, трое раненых
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли кладбище возле Херсона в среду, 11 октября. Дрон сбросил взрывчатку на ритуальный транспорт, пострадали трое работников ритуальной службы.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал Херсонской областной прокуратуры, Telegram-канал Херсонской ОВА.

"Около 11:40 российские военные прицельно атаковали беспилотным летательным аппаратом транспорт ритуальной службы на кладбище, расположенном в Херсонском районе", - говорится в сообщении Херсонской облпрокуратуры.

По данным ведомства, от взрыва пострадали три работника ритуальной службы, которые находились вблизи спецтранспорта.

"Один из них госпитализирован", - добавили в прокуратуре.

РФ из дрона обстреляла кладбище возле Херсона: попала в ритуальный транспорт, трое раненых

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Что известно о состоянии пострадавших

По данным Херсонской ОВА, среди травмированных трое мужчин. А именно.

  • 41-летний мужчина был госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями. Сейчас пострадавший в реанимации, медики борются за его жизнь;
  • у 42-летнего мужчины взрывная травма и непроникающие осколочные ранения. Он находится в больнице;
  • еще один пострадавший - 63-летний мужчина. Ему на месте оказали необходимую помощь.

Отметим, что российские войска обстреливают кладбища не впервые. Так, в конце апреля в Бериславском районе Херсонской области российская артиллерия атаковала кладбище. Тогда никто не пострадал. Аналогичный инцидент произошел в Краматорске Донецкой области в начале апреля. А в ноябре 2022 года во время обстрела кладбища в Киевской области погибла женщина.

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