РФ не досягла прогресу на фронті, мобілізація навряд чи врятує ситуацію, - ISW

Російські війська не досягли значного прогресу в районі Бахмута і в цілому вздовж лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Окупанти домоглися обмеженого наступу на український опорний пункт в Бахмуті, але дуже повільними темпами та з великими втратами.

Росія фальсифікує заяви про настання в районі Бахмута, щоб зобразити свої успіхи як мінімум в одному секторі на тлі великих втрат на північному сході та півдні України.

Завершена мобілізація в Росії навряд чи вплине на бойову міць Росії, пишуть аналітики.

Президент РФ Володимир Путін описав співвідношення 50 на 50 між мобілізованим персоналом для бойових та допоміжних операцій в Україні.

Це співвідношення передбачає, що загалом 150 тисяч мобілізованих військовослужбовців буде розгорнуто для бойових дій в Україні після завершення навчання, ймовірно, десь у листопаді.

Направлення Росією 41 тисячі погано навчених військовослужбовців в Україну, можливо, тимчасово зміцнив російські оборонні лінії, хоча ці резервісти ще не зіткнулися з тяжкістю великого і підготовленого українського контрнаступу, зазначають експерти.

Розгортання не призвело до значного збільшення бойової сили Росії. Таким чином, розгортання додаткових 110 тисяч мобілізованих у бойових частинах навряд чи змінить траєкторію війни, вважають аналітики.

Ключові висновки

Російські сили не досягли значного прогресу в районі Бахмута, Донецької області або десь уздовж лінії фронту.

Президент РФ Володимир Путін та міністр оборони Сергій Шойгу оголосили про закінчення часткової мобілізації.

Можливо, Путін намагається реабілітувати імідж Шойгу в інформаційному просторі, щоб протистояти зростальному впливу військового угруповання силовиків.

Зростання впливу фракції силовиків продовжує розколювати провоєнну російську спільноту.

Українські сили ведуть контрнаступальні операції у напрямку Кремінна та Сватове.

Російські сили продовжували перекидати мобілізований особовий склад та займати оборонні позиції на західному березі річки Дніпро у Херсонській області.

Українські сили вели контрнаступальні операції на північному заході Херсонської області.

Російські сили продовжували наземні атаки на Донеччині.

Російська окупаційна влада завершила "евакуацію" частини окупованої Херсонської області.

Російська окупаційна влада планує до 30 жовтня нав'язати російське громадянство українським громадянам в окупованих частинах України, ймовірно, для того, щоб легалізувати примусову мобілізацію українських цивільних осіб у рамках осіннього призовного циклу 1 листопада.

Російська окупаційна влада продовжує свої спроби стерти українську історію, культуру та національну ідентичність в окупованих Росією частинах України.

Нагадаємо, вчора президенту РФ Володимиру Путіну доповіли, що заходи щодо часткової мобілізації закінчено і в армію набрали 300 тисяч військових. В Україну вже відправили 82 тисячі росіян.

Раніше Путін спробував виправдати мобілізацію до РФ і назвав терміни її завершення.

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії. Пізніше стало відомо, що мобілізовані росіяни продовжують бунти та відмовлятися виконувати накази командування на тлі поганих умов на полігонах.

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