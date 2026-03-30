РФ доставила до "Атлантиди" першу партію нафти: кому насправді призначався вантаж палива

Згідно з повідомленням порталу, російський танкер "Анатолій Колодкін" йшов до Куби вісім днів постійно приховуючи справжню кінцеву точку плавання. Під час перетину Атлантики пристрій автоматичної ідентифікації (AIS) вказував дивний пункт призначення - "Атлантида".

До порту прийшов вантаж у 730 000 тонн сирої нафти, яка має полегшити енергетичну кризу після запровадженого США ембарго. Проте з огляду на гуманітарну кризу на острові Трамп заявив, що не проти такого кроку з боку РФ, адже це не принесе Кремлю значного заробітку, а Кубі - порятунку від блекаутів.

"Нехай відправляють, якщо хочуть. Це не вплине на ситуацію. Куба фактично завершена як держава. У них погане керівництво. І одне постачання нафти нічого не змінить", - заявив президент США.

Яка ситуація зараз на Кубі

Через ембарго країна переживає справжню гуманітарну катастрофу. Острів страждає від постійного відключення електроенергії, а без неї не працюють помпи, що качають воду, тому окрім світла є перебої з водопостачанням. Куба вже три місяці залишається без нафти, а без світла - понад 10 мільйонів людей.

Позиція Кремля та Гавани

Москва відкрито підтримує режим президента Куби Мігеля Діаса-Канеля. Кремль обіцяє і далі періодично відправляти свої танкери з нафтою до країни, але чи навряд будуть на цьому заробляти, адже для РФ це "гуманітарна місія"

У Москві підтвердили, що відправили свій танкер саме з дозволу США та акцентували, що постачання продовжиться.

"Це питання справді було порушено заздалегідь під час контактів з нашими американськими партнерами", - сказав речник Кремля Пєсков.

Прогнози аналітиків: танкери РФ не допоможуть

Експерти не радять кубинцям радіти передчасно, адже два та навіть три танкери з РФ не розв'яжуть системних проблем, зазначає спеціалізований морський портал Maritime-Executive.

По-перше, Кубі потрібно від 15 до 20 днів, щоб перетворити сиру нафту на пальне. Ще до 10 днів піде на доставлення палива в регіони. Виробленого дизеля вистачить або для генераторів, або для громадського транспорту, або для тракторів на полях.

Аналітики очікують, що цей вантаж дасть приблизно 250 000 барелів дизельного пального. Куби щодня потребує близько 100 тисяч барелів нафти, але забезпечує себе лише частково. Для економіки Куби російський танкер - це лише коротка передишка, підсумовують експерти.