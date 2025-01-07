РФ за допомогою фейків хоче використовувати жителів Покровського району як "живий щит", - ЦПД

Росіяни поширюють фейк про те, що українські військові нібито вбивають жителів Покровського району. Ворог хоче використати мирне населення як "живий щит".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації у Facebook.
Як зазначили в ЦПД, росіяни намагаються дискредитувати українських воїнів, які виконують завдання в районі Покровська. Ворожа пропаганда поширює брехливу інформацію про те, що українські воїни нібито вбивають цивільних, які йдуть у бік російських позицій "у пошуках порятунку".
У Центрі пояснили, що поширення таких фейків - це інформаційна складова операції російських військ у районі Покровська.
"Ворог намагається налаштувати місцеве населення проти ЗСУ. Таким чином, війська держави-агресора зможуть використовувати мешканців Покровського району як "живий щит", - ідеться в повідомленні ЦПД.
Нагадаємо, російські окупанти не полишають спроб захопити Покровськ. Зокрема, як заявляв учора, 6 січня, представник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, ворог хоче взяти місто "в кліщі", але йому це не вдається.
При цьому американський Інститут вивчення війни зазначав, що оточення Покровська - це одна з ключових стратегічних цілей російських окупантів.
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