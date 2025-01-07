UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

РФ за допомогою фейків хоче використовувати жителів Покровського району як "живий щит", - ЦПД

Ілюстративне фото: росіяни продовжують спроби окупувати Покровськ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни поширюють фейк про те, що українські військові нібито вбивають жителів Покровського району. Ворог хоче використати мирне населення як "живий щит".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації у Facebook.

Як зазначили в ЦПД, росіяни намагаються дискредитувати українських воїнів, які виконують завдання в районі Покровська. Ворожа пропаганда поширює брехливу інформацію про те, що українські воїни нібито вбивають цивільних, які йдуть у бік російських позицій "у пошуках порятунку".

Фото: фейки росіян про українських воїнів (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

У Центрі пояснили, що поширення таких фейків - це інформаційна складова операції російських військ у районі Покровська.

"Ворог намагається налаштувати місцеве населення проти ЗСУ. Таким чином, війська держави-агресора зможуть використовувати мешканців Покровського району як "живий щит", - ідеться в повідомленні ЦПД.

Бої за Покровськ

Нагадаємо, російські окупанти не полишають спроб захопити Покровськ. Зокрема, як заявляв учора, 6 січня, представник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, ворог хоче взяти місто "в кліщі", але йому це не вдається.

При цьому американський Інститут вивчення війни зазначав, що оточення Покровська - це одна з ключових стратегічних цілей російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьПокровськВійна в Україні