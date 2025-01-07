РФ за допомогою фейків хоче використовувати жителів Покровського району як "живий щит", - ЦПД

Як зазначили в ЦПД, росіяни намагаються дискредитувати українських воїнів, які виконують завдання в районі Покровська. Ворожа пропаганда поширює брехливу інформацію про те, що українські воїни нібито вбивають цивільних, які йдуть у бік російських позицій "у пошуках порятунку".

Фото: фейки росіян про українських воїнів (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

У Центрі пояснили, що поширення таких фейків - це інформаційна складова операції російських військ у районі Покровська.

"Ворог намагається налаштувати місцеве населення проти ЗСУ. Таким чином, війська держави-агресора зможуть використовувати мешканців Покровського району як "живий щит", - ідеться в повідомленні ЦПД.