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Росіяни безрезультатно намагаються взяти Покровськ "у кліщі", - ОСУВ "Хортиця"

Покровськ, Донецька область, Понеділок 06 січня 2025 22:58
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Росіяни безрезультатно намагаються взяти Покровськ "у кліщі", - ОСУВ "Хортиця" Фото: росіяни безрезультатно намагаються взяти Покровськ "у кліщі" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська намагаються просочуватися малими групами навколо Покровська Донецької області, але не можуть створити реальну загрозу місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

"Покровський напрямок один з найгарячіших впродовж останніх чотирьох тижнів, а може, і більше. Тому так, там гаряче. Але їм (росіянам - ред.) зараз не вдається досягти такого успіху, що дозволив би їм безпосередньо загрожувати самому місту Покровськ", - сказав Трегубов.

За його словами, росіянам не вдається взяти місто "у кліщі", хоча вони намагаються "просочитися".

"Якщо ми говоримо про велике переміщення, про те, що насправді може загрожувати місту у найближчій перспективі, то так ми зараз сказати не можемо. Хоча вони намагаються так чи інакше обходити, чіплятися за окремі будинки в окремих населених пунктах. Дуже важко у кожному зведенні перераховувати повний перелік тих населених пунктів, у яких вони намагаються проводити штурмові дії, бо він достатньо довгий", - додав речник.

Бої за Покровськ

Нагадаємо, останні кілька місяців окупанти намагаються прорвати оборону на Покровському напрямку. Ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту.

Як розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, росіяни намагаються послабити українську логістику в Покровську, але витіснити ЗСУ з міста наразі малоймовірно. Противник може намагатися змусити українські війська вивести свої сили з Покровська, однак це виглядає складним завданням.

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