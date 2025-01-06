РФ розглядає оточення Покровська як одну з ключових оперативних цілей, - ISW

Нещодавно було зафіксовано активізацію російських військ на схід від Покровська. Це може свідчити про те, що командування РФ, як і раніше, розглядає оточення Покровська як одну зі своїх ключових стратегічних цілей у цьому районі.

У неділю, 5 січня, російський воєнкор заявив, що війська РФ починаючи з 29 грудня активізували наступальні операції на схід від Покровська. Аналітики зі свого боку почали відстежувати повідомлення про відновлення російської активності в цьому районі ще 27 грудня.

ISW пише, що нещодавні російські наступи в районі Воздвиженки та Єлизаветівки, а також заяви про те, що російські сили просуваються далі на північ у напрямку до Водяного-Пругого та Баранівки, вказує на таке. Війська РФ можуть формувати виступ, який вони мають намір використовувати для оточення Покровська з північного сходу.

"Повідомляється, що підрозділи російської 41-ї САА перегруповувалися і відновлювалися в цьому районі протягом кількох місяців, і (військовий експерт Костянтин - ред.) Машовець оцінив наприкінці грудня 2024 року, що російське військове командування готувалося активувати підрозділи 41-ї САА на схід та північний схід від Покровська", - ідеться в повідомленні.

Раніше в ISW оцінювали, що військам РФ доведеться здійснити значні та швидкі просування в напрямку Новоекономічного (північний схід від Покровська) або в напрямку Мирнограда (схід від Покровська) і до нього, якщо росіяни мають намір у найближчі майбутньому оточити Покровськ як із північного сходу, так і з південного заходу.

Підбиваючи підсумок, аналітики пишуть, що російське військове командування може оцінити, що просування через поля і невеликі поселення вздовж лінії Воздвиженка-Єлизаветівка-Мирне-Разине буде більш легким шляхом просування, ніж спроба прорватися через більш міські та добре захищені поселення населених пунктів Новоекономічне і Мирноград, які ближче до Покровська.