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РФ при помощи фейков хочет использовать жителей Покровского района как "живой щит", - ЦПД

Иллюстративное фото: россияне продолжают попытки оккупировать Покровск (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне распространяют фейк о том, что украинские военные якобы убивают жителей Покровского района. Враг хочет использовать мирное население в качестве "живого щита".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Facebook.

Как отметили в ЦПД, россияне пытаются дискредитировать украинских воинов, которые выполняют задачи в районе Покровска. Вражеская пропаганда распространяет лживую информацию о том, что украинские воины якобы убивают гражданских, которые идут в сторону российских позиций “в поисках спасения”. 

Фото: фейки россиян об украинских воинах (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

В Центре объяснили, что распространение таких фейков - это информационная составляющая операции российских войск в районе Покровска. 

"Враг пытается настроить местное население против ВСУ. Таким образом, войска государства-агрессора смогут использовать жителей Покровского района как "живой щит", - сказано в сообщении ЦПД.

Бои за Покровск

Напомним, российские оккупанты не оставляют попыток захватить Покровск. В частности, как заявлял вчера, 6 января, представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов, враг хочет взять город "в клещи", но ему это не удается.

При этом американский Институт изучения войны отмечал, что окружение Покровска - это одна из ключевых стратегических целей российских оккупантов.

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