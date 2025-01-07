РФ при помощи фейков хочет использовать жителей Покровского района как "живой щит", - ЦПД

Россияне распространяют фейк о том, что украинские военные якобы убивают жителей Покровского района. Враг хочет использовать мирное население в качестве "живого щита".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Facebook.
Как отметили в ЦПД, россияне пытаются дискредитировать украинских воинов, которые выполняют задачи в районе Покровска. Вражеская пропаганда распространяет лживую информацию о том, что украинские воины якобы убивают гражданских, которые идут в сторону российских позиций “в поисках спасения”.
В Центре объяснили, что распространение таких фейков - это информационная составляющая операции российских войск в районе Покровска.
"Враг пытается настроить местное население против ВСУ. Таким образом, войска государства-агрессора смогут использовать жителей Покровского района как "живой щит", - сказано в сообщении ЦПД.
Напомним, российские оккупанты не оставляют попыток захватить Покровск. В частности, как заявлял вчера, 6 января, представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов, враг хочет взять город "в клещи", но ему это не удается.
При этом американский Институт изучения войны отмечал, что окружение Покровска - это одна из ключевых стратегических целей российских оккупантов.
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