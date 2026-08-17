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У РФ домалювали онлайн-карту, щоб приховати ракети біля Фінляндії

18:03 17.08.2026 Пн
2 хв
Пошуковик прифотошопив ліс замість військових підрозділів
aimg Олена Бджола
У РФ домалювали онлайн-карту, щоб приховати ракети біля Фінляндії Фото: протикорабельні ракети "Бастіон" (Getty Images)
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Картографічний сервіс ”Яндекс” намагається приховати ракетну батарею армії РФ поблизу Фінляндії. Країна-агресорка боїться ударів українських дронів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

"Яндекс" ховає російські ракети

На супутниковому знімку карти ”Яндекс” поверх ракетної батареї за допомогою програми обробки зображень вставлено зображення лісу, пише видання.

Ракетна батарея, прихована ”Яндекс”, розташована поруч із військово-морським містом Кронштадт біля Санкт-Петербурга.

Раніше ”Яндекс” розмивав деталі військових цілей на супутникових знімках. Проте цього разу зображення повністю приховує наявність військової цілі.

Хоча ту саму ракетну батарею видно на західних онлайн-сервісах, таких як супутникові знімки картографічних сервісів:

  • Google,
  • Apple,
  • Microsoft.
Фото: скрини з карт "Яндекс" і Planet Labs PBC (yle.fi)

У прихованій ”Яндексом” зоні поблизу Кронштадта раніше зберігалися:

  • протикорабельні ракети "Бастіон",
  • відповідні радіолокаційні та радіоелектронні розвідувальні системи.

Цього обладнання вже не видно на найновіших західних супутникових знімках.

Транспортні засоби можуть знаходитися:

  • в іншому місці на навчаннях,
  • у критих приміщеннях.

РФ боїться українських ударів

Росія, ймовірно, приховує ціль через удари українських безпілотників.

Як каже військовий експерт Марко Еклунд, ці "хованки" є марними для Росії. Адже західна чи українська розвідка орієнтується на власні знімки, а не на ”Яндекс”.

Він вважає, що за маніпуляціями із зображеннями стоїть якесь російське адміністративне рішення: зображення певних цілей не дозволено публікувати.

"Розмиті" карти

Раніше ”Яндекс” зазвичай розмивав на супутникових знімках лише місця, які Росія вважає конфіденційними:

  • деякі військові цілі,
  • територія навколо вілли російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї.

Російський суд також зобов'язав "Яндекс" розмити супутникові знімки Рязанського нафтопереробного заводу у 2024 році через атаки українських дронів.

Спільне розслідування країн Північної Європи минулої весни виявило загалом 119 розмитих об'єктів на заході Росії.

Раніше РБК-Україна писало, що захоплені українські дрони можуть стати частиною російської провокації проти НАТО. Фінляндія готується до незвичайних сценаріїв.

Також повідомлялося, що у Фінляндії активно працюють над відновленням водно-болотних угідь. Це робиться не тільки на благо клімату, але й для захисту країни від російських танків.

Крім цього, Фінляндія створила одну з найрозвиненіших систем цивільного захисту в Європі, яка дозволяє у найкоротші терміни сховати більшу частину населення столиці у разі військової загрози.

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Російська Федерація Фінляндія Яндекс
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