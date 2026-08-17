В РФ пририсовали онлайн-карту, чтобы скрыть ракеты возле Финляндии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

"Яндекс" прячет российские ракеты

На спутниковом снимке карты Яндекс поверх ракетной батареи с помощью программы обработки изображений вставлено изображение леса, пишет издание.

Ракетная батарея, скрытая Яндекс, расположена рядом с военно-морским городом Кронштадт возле Санкт-Петербурга.

Ранее Яндекс размывал детали военных целей на спутниковых снимках. Однако на этот раз изображение полностью скрывает наличие военной цели.

Хотя та же ракетная батарея видна на западных онлайн-сервисах, таких как спутниковые снимки картографических сервисов:

Google,

Apple,

Microsoft.

Фото: сундуки с карт "Яндекс" и Planet Labs PBC (yle.fi)

В скрытой Яндексом зоне близ Кронштадта ранее хранились:

противокорабельные ракеты "Бастион",

соответствующие радиолокационные и радиоэлектронные разведывательные системы.

Это оборудование уже не видно на новейших западных спутниковых снимках.

Транспортные средства могут находиться:

в другом месте на учениях,

в закрытых помещениях.

РФ боится украинских ударов

Россия, вероятно, скрывает цель из-за ударов украинских беспилотников.

Как говорит военный эксперт Марко Эклунд, эти "прятки" бесполезны для России. Ведь западная или украинская разведка ориентируется на собственные снимки, а не на Яндекс.

Он считает, что за манипуляциями с изображениями стоит какое-либо российское административное решение: изображение определенных целей не разрешено публиковать.

"Размытые" карты

Ранее Яндекс обычно размывал на спутниковых снимках только места, которые Россия считает конфиденциальными:

некоторые военные цели,

территория вокруг виллы российского диктатора Владимира Путина на Валдае.

Российский суд также обязал "Яндекс" размыть спутниковые снимки Рязанского нефтеперерабатывающего завода в 2024 году из-за атак украинских дронов.

Совместное расследование стран Северной Европы прошлой весной выявило в общей сложности 119 размытых объектов на западе России.