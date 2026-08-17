В РФ пририсовали онлайн-карту, чтобы скрыть ракеты возле Финляндии
Картографический сервис Яндекс пытается скрыть ракетную батарею армии РФ вблизи Финляндии. Страна-агрессор боится ударов украинских дронов
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
"Яндекс" прячет российские ракеты
На спутниковом снимке карты Яндекс поверх ракетной батареи с помощью программы обработки изображений вставлено изображение леса, пишет издание.
Ракетная батарея, скрытая Яндекс, расположена рядом с военно-морским городом Кронштадт возле Санкт-Петербурга.
Ранее Яндекс размывал детали военных целей на спутниковых снимках. Однако на этот раз изображение полностью скрывает наличие военной цели.
Хотя та же ракетная батарея видна на западных онлайн-сервисах, таких как спутниковые снимки картографических сервисов:
- Google,
- Apple,
- Microsoft.
В скрытой Яндексом зоне близ Кронштадта ранее хранились:
- противокорабельные ракеты "Бастион",
- соответствующие радиолокационные и радиоэлектронные разведывательные системы.
Это оборудование уже не видно на новейших западных спутниковых снимках.
Транспортные средства могут находиться:
- в другом месте на учениях,
- в закрытых помещениях.
РФ боится украинских ударов
Россия, вероятно, скрывает цель из-за ударов украинских беспилотников.
Как говорит военный эксперт Марко Эклунд, эти "прятки" бесполезны для России. Ведь западная или украинская разведка ориентируется на собственные снимки, а не на Яндекс.
Он считает, что за манипуляциями с изображениями стоит какое-либо российское административное решение: изображение определенных целей не разрешено публиковать.
"Размытые" карты
Ранее Яндекс обычно размывал на спутниковых снимках только места, которые Россия считает конфиденциальными:
- некоторые военные цели,
- территория вокруг виллы российского диктатора Владимира Путина на Валдае.
Российский суд также обязал "Яндекс" размыть спутниковые снимки Рязанского нефтеперерабатывающего завода в 2024 году из-за атак украинских дронов.
Совместное расследование стран Северной Европы прошлой весной выявило в общей сложности 119 размытых объектов на западе России.
Ранее РБК-Украина писало, что восторженные украинские дроны могут стать частью российской провокации против НАТО. Финляндия готовится к необычным сценариям.
Также сообщалось, что в Финляндии активно работают над возобновлением водно-болотных угодий. Это делается не только во благо климата, но и для защиты страны от российских танков.
Кроме того, Финляндия создала одну из самых развитых систем гражданской защиты в Европе, которая позволяет в кратчайшие сроки скрыть большую часть населения столицы в случае военной угрозы.