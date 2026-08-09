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У Фінляндії готуються до можливої провокації РФ проти НАТО з українськими дронами

09:26 09.08.2026 Нд
2 хв
Росія може вдатися до методів КДБ, готуючи нову провокацію
aimg Марія Науменко
У Фінляндії готуються до можливої провокації РФ проти НАТО з українськими дронами Фото: український військовий з безпілотником "Лелека" (Getty Images)
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Захоплені українські дрони можуть стати частиною російської провокації проти НАТО, тому Фінляндія готується до незвичайних сценаріїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Фінляндії Антті Хякканена виданню IS.

За його словами, не можна виключати, що Москва спробує здійснити ескалацію або провокацію в Балтійському регіоні. Однією з можливих цілей таких дій може бути послаблення політичної, економічної та військової підтримки України з боку союзників, а також перевірка готовності НАТО.

Раніше лідери Польщі та країн Балтії попереджали про можливий напад, саботаж або провокацію Росії в регіоні. За даними литовської розвідки, Москва може використати захоплені як військову здобич українські дрони для інсценованої атаки.

Хякканен наголосив, що Фінляндії необхідно зберігати пильність. За його словами, країна має готуватися не лише до випадків зі збитими з курсу дронами, а й до більш незвичних подій.

"Нам доведеться бути дуже пильними. Ще за часів холодної війни КДБ в Росії організовувало настільки вигадливі операції, що, на жаль, все можливо", - заявив міністр.

Він зазначив, що Фінляндія має постійно оцінювати роботу розвідки та мережі датчиків, оборонні можливості й готовність країни.

Хякканен також заявив, що навіть використання Росією українських компонентів не дозволить приховати операцію під чужим прапором. Водночас він наголосив, що застосування військової сили проти НАТО стало б надзвичайно серйозним кроком, який Москва усвідомлює.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попереджав, що найближчі місяці можуть бути критичними для країн Балтії на тлі можливих загроз з боку Росії.

За його словами, Польща активно готується до різних сценаріїв і отримує інформацію про потенційні загрози від союзників. Туск закликав не панікувати, але не недооцінювати ситуацію.

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Балтия Литва Фінляндія НАТО Російська Федерація
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