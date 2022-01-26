UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

РФ должна прекратить агрессию и вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы, - Столтенберг

Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия должна прекратить агрессию и вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы. На территории этих стран российские военные находятся без согласия их правительств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Россия должна воздерживаться от агрессивных действий и отозвать свои войска из Украины, Грузии и Молдавии, где они размещаются без согласия этих стран", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что российская сторона должна конструктивно взаимодействовать для разрешения ситуации вокруг Украины, в том числе в рамках нормандского формата.

Напомним, сегодня, 26 января, НАТО передало России свой письменный ответ на так называемые "гарантии безопасности".

Отметим, ранее США передали письменный ответ на российские "гарантии безопасности", в России подтвердили этот факт.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская ФедерацияЙенс Столтенберг