РФ повинна припинити агресію і вивести війська з України, Грузії та Молдови, - Столтенберг

Росія повинна припинити агресію і вивести свої війська з України, Грузії та Молдови. На території цих країн російські військові перебувають без згоди їхніх урядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг генсека НАТО Йенса Столтенберга .

"Росія повинна утримуватися від агресивних дій і відкликати свої війська з України, Грузії та Молдови, де вони розміщуються без згоди цих країн", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що російська сторона повинна конструктивно взаємодіяти для вирішення ситуації навколо України, в тому числі в рамках нормандського формату.