Глава МИД Германии находится в Киеве с рабочим визитом

Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

В повестке дня: конфликт на востоке Украины, Азовское море и реформы

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сегодня вечером, 18 января, прибыл в Киев для встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Германии в Twitter.

Как сообщается, министр иностранных дел Хайко Маас прибыл в Киев, где встретился со своим коллегой Павлом Климкиным.

"В повестке дня: конфликт на востоке Украины, Азовское море и реформы", - говорится в сообщении.

Отметим, Хайко Маас сегодня днем посетил Москву. В ходе визита министр передал российской стороне документ с предложениями по Керченскому проливу.

Ранее РБК-Украина писало, что в ходе визита Мааса в Украину, он обсудит с Климкиным пути усиления давления на Россию с целью разблокирования судоходства в акватории Черного и Азовского морей.