Маас: Керченский пролив свободен для прохода кораблей

Фото: Хайко Маас (facebook.com/AuswaertigesAmt)

Маас в Москве заявил, что все стороны подтвердили свободу судоходства в проливе

На сегодняшний день Керченский пролив свободен для прохода кораблей. Об этом во время визита в Москву заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, он подчеркнул, что на сегодня Керченский пролив, который соединяет Азовской море с Черным, свободен для судоходства.

"Керченский пролив в настоящее время свободен - так говорят все вовлеченные", - заявил Маас.

Напомним, ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин согласился допустить немецких и французских специалистов в Керченский пролив.

"Больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить германским специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности. И президент Путин тут же согласился", - отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее также стало известно, что Маас передал российской стороне документ с предложениями по Керченскому проливу.