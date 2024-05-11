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РФ долучає строковиків, щоб створити враження масовості на полі бою, - "АТЕШ"

Фото: РФ масово долучає строковиків із Бєлгородської області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація почала масово долучати строковиків із Бєлгородської області, щоб створити враження масовості на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

За даними "АТЕШ", строковики були помічені під час захоплення населеного пункту Борисівка, де вони надавали підтримку підрозділам 9 мотострілецького полку.

Крім участі в наступальних операціях, строковиків росіяни також часто використовують для ремонту військової техніки та обладнання оборонних позицій.

Таке використання строковиків пояснюється їхніми побоюваннями перед прямою участю в боях, що призводить до їхнього застосування в більш безпечних і технічних ролях на передовій.

 

Нагадаємо, раніше "АТЕШ" повідомляли, що російські військовослужбовці відмовляються атакувати Харків.

Ми також повідомляли, що вчора, 10 травня, російські окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ у Харківській області.

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ХарківВійна Росії проти УкраїниОкупанти