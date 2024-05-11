РФ долучає строковиків, щоб створити враження масовості на полі бою, - "АТЕШ"

За даними "АТЕШ", строковики були помічені під час захоплення населеного пункту Борисівка, де вони надавали підтримку підрозділам 9 мотострілецького полку.

Крім участі в наступальних операціях, строковиків росіяни також часто використовують для ремонту військової техніки та обладнання оборонних позицій.

Таке використання строковиків пояснюється їхніми побоюваннями перед прямою участю в боях, що призводить до їхнього застосування в більш безпечних і технічних ролях на передовій.