РФ привлекает срочников, чтобы создать впечатление массовости на поле боя, - "АТЕШ"

По данным "АТЕШ", срочники были замечены во время захвата населенного пункта Борисовка, где они оказывали поддержку подразделениям 9 мотострелкового полка.

Кроме участия в наступательных операциях, срочников россияне также часто используют для ремонта военной техники и оборудования оборонительных позиций.

Такое использование срочников объясняется их опасениями перед прямым участием в боях, что приводит к их применению в более безопасных и технических ролях на передовой.