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Україна знову під атакою російських "Шахедів": де ризик ударів

Понеділок 23 грудня 2024 23:31
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Україна знову під атакою російських "Шахедів": де ризик ударів Фото: агресор не припиняє тероризувати Україну та її населення ударними дронами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері 23 грудня російські військові знову атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ворог запускав безпілотники впродовж усього дня. Ближче до вечора ворожих об'єктів значно побільшало.

За останніми даними військових, станом на 22:32, ворожі дрони-камікадзе рухалися:

  • декілька груп у Харківській області, курс - північно-західний та північно-східний;
  • на півночі Сумської області, курс північно-західний;
  • у Полтавській області, курс північно-західний.

О 23:08 було оголошено загрозу застосування ворогом ударних БпЛА в Чернігівській області.

Станом на 23:09 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Україна знову під атакою російських &quot;Шахедів&quot;: де ризик ударів

Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)

Повітряні атаки Росії

За даними аналітиків, російські військові виготовили уже близько 12 тисяч ударних дронів типу "Шахед". Про це свідчать серійні номери на корпусах збитих БпЛА.

Водночас, українські дрони знищили склад із деталями до "Шахедів" на 16 мільйонів доларів, що розташовувався на території російської економічної зони "Алабуга".

Тим часом Північна Корея, ймовірно, готує відправку до Росії нових солдатів і техніки.

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