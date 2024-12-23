Україна знову під атакою російських "Шахедів": де ризик ударів

Ввечері 23 грудня російські військові знову атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 23:09 мапа повітряних тривог України виглядала так:

О 23:08 було оголошено загрозу застосування ворогом ударних БпЛА в Чернігівській області.

За останніми даними військових, станом на 22:32, ворожі дрони-камікадзе рухалися:

Повітряні атаки Росії

За даними аналітиків, російські військові виготовили уже близько 12 тисяч ударних дронів типу "Шахед". Про це свідчать серійні номери на корпусах збитих БпЛА.

Водночас, українські дрони знищили склад із деталями до "Шахедів" на 16 мільйонів доларів, що розташовувався на території російської економічної зони "Алабуга".

Тим часом Північна Корея, ймовірно, готує відправку до Росії нових солдатів і техніки.

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