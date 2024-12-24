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РФ за сутки запустила по Украине 60 "Шахедов": как отработала ПВО

Вторник 24 декабря 2024 10:26
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РФ за сутки запустила по Украине 60 "Шахедов": как отработала ПВО Иллюстративное фото: РФ за сутки запустила по Украине 60 "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Россияне атаковали Украину 60-ю ударными дронами в ночь на 22 декабря. Украинские военные сбили большую половину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

По данным Воздушных сил, с 10:00 23 декабря до 09:00 24 декабря 2024 года противник атаковал 60 ударных дронов "Шахед" и беспилотники других типов с направлений Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

РФ за сутки запустила по Украине 60 &quot;Шахедов&quot;: как отработала ПВО

По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 36 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

Также известно, что из-за противодействия Сил обороны 23 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны.

Атака "Шахедов"

Вчера вечером, 23 декабря, снова был зафиксирован запуск российской армией нескольких групп дронов-камикадзе в сторону Украины во время очередной воздушной атаки.

В ряде областей объявили воздушную тревогу. По состоянию на сейчас ударные беспилотники противника фиксируются над левобережьем Украины, а также над частью регионов на правом берегу реки Днепр.

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