РФ за сутки запустила по Украине 60 "Шахедов": как отработала ПВО

Россияне атаковали Украину 60-ю ударными дронами в ночь на 22 декабря. Украинские военные сбили большую половину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

По данным Воздушных сил, с 10:00 23 декабря до 09:00 24 декабря 2024 года противник атаковал 60 ударных дронов "Шахед" и беспилотники других типов с направлений Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 36 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

Также известно, что из-за противодействия Сил обороны 23 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны.

Атака "Шахедов"

Вчера вечером, 23 декабря, снова был зафиксирован запуск российской армией нескольких групп дронов-камикадзе в сторону Украины во время очередной воздушной атаки.

В ряде областей объявили воздушную тревогу. По состоянию на сейчас ударные беспилотники противника фиксируются над левобережьем Украины, а также над частью регионов на правом берегу реки Днепр.