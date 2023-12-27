РФ за добу понад 160 разів атакувала Херсонську область: є загиблі та багато поранених

Протягом минулої доби російські війська 161 раз атакували Херсонську область різними видами зброї. Внаслідок обстрілів загинули три людини, 16 - поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Загалом за минулу добу росіяни здійснили 161 обстріл області, випустивши 853 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, з них - 7"Шахедів".
По Херсону ворог випустив 90 снарядів.
Російські терористи поцілили у житлові квартали населених пунктів області, обʼєкти інфраструктури, підприємства, торговельний центр, залізничний вокзал у Херсоні та заклад освіти у Херсонському районі.
Внаслідок обстрілів три людини загинули, ще 16 дістали поранення.
Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, росіяни безперервно б'ють по Херсонській області. Вчора вечері з артилерії окупанти завдали удару по Антонівці, внаслідок чого одна людина постраждала.
Упродовж ночі росіяни обстрілювали й Херсон. Пошкоджений торговельний центр, гараж, крамниця, мобільне укриття, автомобілі.
Крім того, окупанти вдарили по території науково-дослідної установи у Херсонському районі. Одна людина загинула.
Оскільки росіяни контролюють лівий берег Херсона, то вони продовжують обстрілювати місто з артилерії та керованих авіаційних бомб.
Вчора російські війська вдарили евакуаційним потягом у Херсоні. Поранено кількох співробітників УЗ, пошкоджено вокзал та рухомий склад. Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Увечері 26 грудня стало і відомо про трьох поранених мирних жителів під час обстрілу Херсона. Один із них у тяжкому стані.
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