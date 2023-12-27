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РФ за сутки более 160 раз атаковала Херсонскую область: есть погибшие и много раненых

Фото: РФ за сутки более 160 раз атаковала Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшие сутки российские войска 161 раз атаковали Херсонскую область разными видами оружия. В результате обстрелов погибли три человека, 16 - ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Всего за прошедшие сутки россияне совершили 161 обстрел области, выпустив 853 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА, из них - 7 "Шахедов".

По Херсону враг выпустил 90 снарядов.

Российские террористы попали в жилые кварталы населенных пунктов области, объекты инфраструктуры, предприятия, торговый центр, железнодорожный вокзал в Херсоне и учебное заведение в Херсонском районе.

В результате обстрелов три человека погибли, еще 16 получили ранения.

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, россияне непрерывно бьют по Херсонской области. Вчера ужин из артиллерии оккупанты нанесли удар по Антоновке, в результате чего один человек пострадал.

Ночью россияне обстреливали и Херсон. Поврежден торговый центр, гараж, магазин, мобильное укрытие, автомобили.

Кроме того, оккупанты ударили по территории научно-исследовательского учреждения в Херсонском районе. Один человек погиб.

Атака РФ по Херсону

Поскольку россияне контролируют левый берег Херсона, то они продолжают обстреливать город с артиллерии и управляемых авиационных бомб.

Вчера российские войска ударили по эвакуационному поезду в Херсоне. Ранены несколько сотрудников УЗ, поврежден вокзал и подвижной состав. Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Вечером 26 декабря стало известно об трех раненых мирных жителях во время обстрела Херсона. Один из них в тяжелом состоянии.

 

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